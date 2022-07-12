Вексельберг сменил Чубайса на посту сопредседателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики

Основатель холдинга «Ренова» Виктор Вексельберг сменил Анатолия Чубайса на посту сопредседателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) — некоммерческой организации, которая представляет интересы участников этого сектора в России. Об этом сообщает «Коммерсант».

Вторым сопредседателем ассоциации остался первый замглавы Росатома Кирилл Комаров. Чубайс сохранил за собой место члена президиума ассоциации.

Он заявил: «Моя цель — не пост председателя АРВЭ, а сама возобновляемая энергетика в России. Пока пост этому помогал, я его занимал. Когда стало ясно, что замена меня поможет возобновляемой энергетике, я сам инициировал замену сопредседателя. Это важно еще и потому, что я ожидаю атаку на ВИЭ [возобновляемые источники энергии] в России. И хотя профессионально она безосновательна, но политически будет сильно мотивирована».

Чубайс добавил, что в качестве члена президиума «собирается продолжать поддерживать использование возобновляемых источников энергии в стране».

23 марта Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента по устойчивому развитию. Информагентства и издания сообщали, что он уехал из России.

6 мая представитель Чубайса подтвердил его визиты в Турцию и Израиль и рассказал, что там он договаривался о сотрудничестве с университетами.

Виктор Вексельберг занимает 22 место в рейтинге российских миллиардеров, составленном Forbes. Его «Ренова» — один из крупных частных холдингов, состоящий из управляющих компаний, фондов прямых и портфельных инвестиций.

«Вексельберг — пионер в области солнечной энергетики в России. Его компания „Хевел“ построила первый в России завод полного цикла по производству солнечных модулей и первую солнечную электростанцию промышленного масштаба», — пишет Forbes о новом сопредседателе АРВЭ.