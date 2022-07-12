Стриминговая платформа Disney+ заключила контракт о сотрудничестве с южнокорейской кей-поп-группой BTS. Об этом сообщает CNN Business.

Соглашение предполагает выпуск ряда шоу с участием солистов группы. BTS сказали, что с нетерпением ждут возможности показать фанатам «самую близую и личную сторону» артистов.

Запланировано пять проектов, включая фильм-концерт, снятый в Лос-Анджелесе, и документальный сериал о закулисье выступлений BTS. Последний должен дебютировать на платформе в следующем году.

Кроме того, Disney+ обещает выпустить тревел-шоу с участием Ви. По задумке певец отправится в отпуск с другими селебрити Южной Кореи.