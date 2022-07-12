Должность Рустама Минниханова в официальных документах отныне именуется как «глава Республики Татарстан». Это следует из распоряжения и указа Владимира Путина, передает «Интерфакс».

Такие поправки внесли в распоряжение о Госсовете России и его составе.

В ноябре прошлого года Госдума уже приняла законопроект о лишении Татарстана должности президента. Госсовет республики подготовил ряд поправок к законопроекту, в том числе о сохранении наименования.

«Закон уже принят. Позиция нашего парламента была известна. Понятно, что есть исторически сложившиеся вещи. Мы должны уметь слушать друг друга. <…> В части этого закона не только же наши депутаты выступили против, а 60 или 70 депутатов проголосовали против», — говорил Минниханов в декабре 2021 года. В конце своей речи он сказал, что «наш голос не услышали».

Еще в октябре депутаты Госсовета Татарстана отрицательно отреагировали на закон, предложенный депутатами Госдумы Клишасом и Крашенниковым. Они назвали его противоречащим основам конституционного строя России как федеративного демократического государства.