Учредитель «Тайги.инфо» покинул издание и уехал из России

Один из двух учредителей «Тайга.инфо» Александр Баянов сообщил о своем уходе из издания. Кроме того, он уехал из России, пишет телеграм-канал «@сибирьмедиа» со ссылкой на его закрытый пост в фейсбуке.

«Проект разрушен и уничтожен, все юридические действия с 1.03.22 можно расценить только как „вынужденная сделка“», — написал Баянов.

Он поблагодарил своих бывших коллег, которые продолжают работу в издании. По его словам, они действуют «фактически из подполья».

1 марта, о котором пишет Александр Баянов, — это день блокировки сайта «Тайга.инфо». Спустя три дня после этого, когда был принят закон о фейках про российскую армию, редакция издания заявила, что не будет освещать военные действия, чтобы не подвергать журналистов риску уголовного преследования.

* Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.