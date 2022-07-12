Курс евро сравнялся с курсом доллара впервые за 20 лет

Курс евро на международном рынке сравнялся с курсом доллара. Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные торгов.

Курс евро к доллару 1:1 продержался всего несколько минут. Затем евро немного подорожал.

На Мосбирже в этот момент доллар и евро торговались на отметке 59,3 рубля.

Как отмечает AFP, курсы евро и доллара сравнялись впервые с декабря 2002 года.

В последние несколько месяцев курс евро падает на фоне энергетического кризиса в Евросоюзе. Также давление на валюту оказывают ожидания по повышению ставок Европейского центрального банка.

Доллар, наоборот, сильно растет по отношению ко всем резервным валютам, из‑за жесткой политики ФРС США, которая сдерживает инфляцию путем резкого поднятия процентных ставок.