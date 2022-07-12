МВД предложило ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков

Министерство внутренних дел России разработало законопроекты о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителей ведомства.

Проекты были разработаны по поручению президента РФ и правительства, направленному МВД, Минцифры и Минюсту. Совместно с Генпрокуратурой ведомства должны принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ.

В частности, поручение предполагает внесение в российское законодательство изменений, устанавливающих уголовную ответственность за склонение к потреблению или пропаганду наркотиков с помощью интернета.

В МВД разработали проекты федеральных законов «О внесении изменений в УК РФ и УПК РФ», «О внесении изменений в ФЗ „О наркотических средствах и психотропных веществах“ и в отдельные законодательные акты РФ», «О внесении изменений в КоАП РФ». Они уже внесены в правительство России.