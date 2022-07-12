Генпрокуратура: европейские страны 43 раза отказали России в экстрадиции обвиняемых и осужденных

После начала боевых действий России на территории Украины европейские страны 43 раза отказались экстрадировать в Россию людей, выдачи которых добивается Генпрокуратура, — обвиняемых и осужденных россиян. Об этом «Коммерсанту» сообщили в ведомстве.

Отказов стало в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в первые два месяца этого года ведомство получило всего четыре отказа — все они были связаны с объективными причинами, пишет издание.

«Коммерсант» приводит имена и должности, чьей выдачи добивается Генпрокуратура России. Власти Австрии отказались выдать России осужденную за организацию занятий проституцией и вовлечение в проституцию несовершеннолетних экс-директора саранского модельного агентства «Лель» Светлану Титову, а Великобритания не собирается выдавать бывшего гендиректора «Межригеонсоюзэнерго» Юрия Шульгина, обвиняемого в создании преступного сообщества и мошенничестве, и других.

Австрия и Великобритания выразили сомнения в соблюдении Россией прав обвиняемых и осужденных, Италия признала политическим выдвинутое обвинение в мошенничестве в особо крупном размере основателю Польского театра в Москве — гражданину Украины Евгению Лавренчуку, а Чехия объяснила отказ «изменением обстоятельств после вторжения России на Украину». Отказы Россия получила также от Германии и Польши.

Прокуратуры Бельгии, Словакии и Словении уведомили Генпрокуратуру России о прекращении взаимодействия в области правоохранительного содействия.

В Генпрокуратуре России назвали отказы «проявлением русофобии», достигшим «запредельного уровня». При этом в ведомстве отметили, что противодействовать международному криминалу невозможно «без равноправного взаимодействия всех стран», а действия европейских правоохранителей идут «в угоду международной преступности».