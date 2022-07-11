YouTube заблокировал канал режиссера Тиграна Кеосаяна

Видеоплатформа YouTube заблокировала канал режиссера Тиграна Кеосаяна «Кеосаян daily». Об этом сообщила в своем телеграм-канале его супруга — главред телеканала RT Маргарита Симоньян.

Она рассказала, что Кеосаяна «забанили» на платформе. «Разумеется, без объяснения причин, как у них там в „сообществе“ принято. А он только рад», — добавила Симоньян. Она оставила ссылку на аналогичный канал Кеосаяна на RuTube.

На нем Кеосаян рассказывает, почему считает, что блокировка на YouTube — это хорошо. Режиссер признается, что платформа удалила полностью все материалы на канале из‑за «серьезных или повторяющихся нарушений правил».

Евросоюз, Австралия и Канада ранее ввели против Кеосаяна санкции. Также режиссер попал в список нежелательных персон в Казахстане.

YouTube после начала спецоперации на территории Украины начал блокировать каналы, которые, по мнению платформы, финансируются российским государством. Под блокировку попали в том числе RT, Sputnik, «Россия 24», «РБК», НТВ.