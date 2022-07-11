Apple TV+ выпустил трейлер семейного сериала «Эмбер Браун»

Apple TV+ опубликовал трейлер детского и семейного сериала «Эмбер Браун». Премьера состоится на стрим-сервисе 29 июля.

Сериал рассказывает об умной девочке, которая переживает одновременно сразу две серьезные перемены в своей жизни: развод родителей и переезд лучшей подруги. Чтобы справиться с тревогой, она с головой погружается в искусство и музыку.