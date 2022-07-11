Apple TV+ выпустил трейлер семейного сериала «Эмбер Браун»

Apple TV+ опубликовал трейлер детского и семейного сериала «Эмбер Браун». Премьера состоится на стрим-сервисе 29 июля.
Сериал рассказывает об умной девочке, которая переживает одновременно сразу две серьезные перемены в своей жизни: развод родителей и переезд лучшей подруги. Чтобы справиться с тревогой, она с головой погружается в искусство и музыку.
«Эмбер Браун» основан на серии детских романов-бестселлеров Полы Данцигер. Адаптацией проекта занималась номинантка на «Эмми» Бонни Хант («Оптом дешевле»). Она выступила в качестве сценариста и режиссера.
В сериале снялись Карсин Роуз («Куколка»), Сара Дрю («Перед классом»), Дэрин Брукс («Две девицы на мели»), Лилиана Иноуэ, Эшли Уильямс («Как я встретил вашу маму»), Джошуа Гэллап («Гостевая книга») и Бо Харт («Бывает и хуже»).