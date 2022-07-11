В Москве стартовали съемки драматического сериала Okko «Late Night School»

Okko объявил о старте съемок драматического сериала под рабочим названием «Late Night School». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Всего в «Late Night School» будет восемь серий, которые срежиссирует Ника Яковлева. Сериал расскажет о подростках, решивших открыто заявить о том, что их по-настоящему волнует.
Так, в сети появляется скандальное ток-шоу «Late Night School», созданное группой старшеклассников. В каждом выпуске они обсуждают самые насущные проблемы: отношения с учителями и родителями, буллинг, секс, гендерные стереотипы и многое другое. Однако с ростом просмотров подростки начинают все чаще переходить грани разумного — теперь вместо замечаний в дневнике им грозит реальное отчисление и даже уголовное дело.
«Для меня это особенно важная и личная тема, моей дочери в этом году 16. Услышать новое поколение, понять их проблемы, дать возможность им высказаться открыто, помочь, не навязывая свою помощь, ― вот основные задачи, которые мы как создатели ставим перед собой, заходя в съемки этого проекта», ― рассказал продюсер сериала Дмитрий Литвинов.
В «Late Night School» снимаются Алексей Лукин, Мария Миронова, Артем Ткаченко, Павел Табаков, Иванка Осина-Фридман, Егор Мухин, Никита Плахотнюк, Алиса Тарасенко, Юрий Шелковников, Елизавета Мордашова и Иван Чернов. Съемки сериала пройдут в Москве и Подмосковье и продлятся до конца лета.