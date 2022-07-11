В Москве стартовали съемки драматического сериала Okko «Late Night School»

Okko объявил о старте съемок драматического сериала под рабочим названием «Late Night School». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Всего в «Late Night School» будет восемь серий, которые срежиссирует Ника Яковлева. Сериал расскажет о подростках, решивших открыто заявить о том, что их по-настоящему волнует.

Так, в сети появляется скандальное ток-шоу «Late Night School», созданное группой старшеклассников. В каждом выпуске они обсуждают самые насущные проблемы: отношения с учителями и родителями, буллинг, секс, гендерные стереотипы и многое другое. Однако с ростом просмотров подростки начинают все чаще переходить грани разумного — теперь вместо замечаний в дневнике им грозит реальное отчисление и даже уголовное дело.