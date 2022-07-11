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Лобби в лице Макрона и «аварийная кнопка» против полиции. Главное из расследования ICIJ об Uber

Денис Ламехов
Сегодня в 15:35

Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ (он же выложил «Панамское досье» в 2016 году) опубликовал результаты изучения внутренних документов агрегатора такси Uber за 2013–2017 годы, когда компанию возглавлял ее основатель Трэвис Каланик и она переживала стремительную мировую экспансию.

Изначально данные поступили в распоряжение британской газеты The Guardian. В утечке, как говорят расследователи, содержались 124 тыс. файлов — это электронные письма, презентации, текстовые документы, а также переписка топ-менеджеров Uber в iMessage и WhatsApp. Данные касаются сорока стран, включая Россию. Выбрали главное из материалов ICIJ.

Лобби

Расследователи называют компанию «лоббистской машиной». «Uber нанял батальон бывших должностных лиц, включая многих экс-госслужащих, близких к Бараку Обаме, который тогда занимал пост президента США. Они обращались к государственным чиновникам с запросами об отмене проверок, изменениях в законодательстве о правах работников, разработке связанных с работой такси законопроектов и смягчении требований к предварительным проверкам водителей», — заявили в объединении журналистов.

Ссылаясь на утекшие документы, авторы расследования добавили, что с 2014 по 2016 год высшее руководство Uber провело более 100 встреч с представителями 17 государств, а также со служащими из различных официальных институций ЕС.

Тесные связи, по заверению ICIJ, компания установила с Эмманюэлем Макроном, который тогда занимал пост министра экономики Франции, а ныне руководит страной.

В 2015 году в Марселе протесты таксистов против Uber переросли в массовые беспорядки и забастовки — водители традиционных такси жаловались на нарушение конкуренции со стороны агрегатора.

После этого приложение Uber было запрещено на французской территории. Как сообщают в журналистском объединении, с помощью прямого контакта Uber и Макрона решение о запрете было пересмотрено в течение нескольких часов.

Спустя двенадцать дней запрет был официально распространен только на водителей без лицензии. В компании близкое сотрудничество с нынешним президентом Франции отвергли.

Во время забастовок в странах Евросоюза местные штаб-квартиры Uber отправляли водителей на ответные акции в поддержку компании, рискуя их безопасностью, заявили авторы доклада. В расследовании указано, что Каланик так комментировал это решение: «Думаю, оно того стоит. Насилие гарантирует успех».

Говоря о возможных лоббистских усилиях Uber в России, ICIJ утверждает, что компания «заключала особенные сделки» с близкими к властям бизнесменами. Расследователи не приводят подробностей этих сделок и не раскрывают, каких именно целей мог добиваться агрегатор.

Аварийная кнопка

Компания могла использовать специальную функцию, которая в утекших документах называется «рубильником», или «аварийным выключателем».

Авторы доклада утверждают, что к ней прибегали во время внезапных проверок госрегуляторов в штаб-квартирах Uber в шести странах, включая Францию и Нидерланды.

Использование такого метода закрывало для должностных лиц доступ к значительной части внутренней информации компании. Оперативно отозвать доступ в амстердамском офисе агрегатора перед визитом полиции распорядился лично Каланик, заявили в ICIJ.

Если верить утекшей переписке функционеров компании, они применяли обозначенную методику «множество раз». Представительница Uber Джилл Хейзелбейкер сообщила, что функцию не использовали с 2017 года.

Неназванный представитель Каланика, заявление которого в косвенной речи опубликовала The Guardian, сообщил, что «рубильник» был распространенной практикой в бизнесе и не был создан, чтобы мешать правосудию. Данные не удалялись, а сами протоколы были проверены и одобрены юристами Uber.

Он добавил, что Каланика никогда не обвиняли в препятствовании правосудию или в других подобных нарушениях.

Трэвис Каланик подал в отставку c поста гендиректора 21 июня 2017 года после продолжительного расследования под руководством экс-генпрокурора США Эрика Холдера.

Uber обратился к Холдеру с просьбой провести расследование соблюдения условий корпоративной этики и труда после того, как одна из сотрудниц пожаловалась на сексуальные домогательства. В разное время Uber упрекали во взвинчивании цен и нарушении прав работников.

Место Каланика занял Дара Хосровшахи. Представительница Uber Джилл Хейзелбейкер заявила: «Когда мы говорим, что Uber сегодня другая компания, мы говорим об этом буквально. 90% текущих сотрудников пришли после Дары».

Она добавила: «Мы не извинялись и впредь не станем извиняться за прошлые поступки, которые однозначно не соответствуют нашим текущим ценностям».

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