В «ГЭС-2» пройдет фортепианный фестиваль Pianissimo

С 12 июля по 30 августа в Доме культуры «ГЭС-2» пройдет серия концертов в рамках фестиваля Pianissimo. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В мероприятии примут участие ведущие молодые исполнители России и зарубежья. Среди них — Владислав Хандогий, Энджел Вонг, Константин Хачикян, Константин Емельянов, Арсений Мун, Илья Папоян, Лоренцо Баньяти и Джан Сарач.

Главная идея и миссия Pianissimo — познакомить слушателей с молодым поколением музыкантов в новых для академической музыки пространствах. Участники фестиваля выступали в таких местах, как Государственный Эрмитаж, петербургский Манеж и бальный зал отеля Kulm в швейцарском Санкт-Морице.

За годы существования Pianissimo в нем принимали участие как исполнители, уже побеждавшие в ведущих международных конкурсах, так и молодые музыканты, чьи победы еще впереди. Например, Дмитрий Маслеев, Дмитрий Шишкин и Константин Емельянов становились лауреатами конкурса Чайковского, а Андрей Гугнин — победителем Сиднейского международного конкурса пианистов.

Ознакомиться с расписанием фестиваля и узнать подробнее можно здесь. Стоимость билетов на один день мероприятия начинается от 2000 рублей.