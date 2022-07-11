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Число погибших во время грозы в Москве увеличилось до двух человек

Виктория Шанина
Сегодня в 10:53

В воскресенье, 10 июля, из‑за падения деревьев во время грозы в Москве погибли два человека. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Двое мужчин получили травмы, несовместимые с жизнью. Один погиб на Украинском бульваре, другой — на Ивантеевской улице.

По словам собеседника агентства, число пострадавших из‑за грозы в столице превысило 15 человек. Двое из них — дети.

Официального подтверждения этой информации нет.

Другой источник «Интерфакса» утверждает, что ураганный ветер в Москве повалил не менее 500 деревьев, механические повреждения получили более 100 автомобилей.

Ранее в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что ливень с грозой и штормовым ветром привел к гибели человека. По его данным, десять человек пострадали. Собянин отметил, что в городе были зафиксированы порывы ветра до 25 метров в секунду.

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