Рианна стала самым читаемым в Twitter миллиардером. Она обогнала Илона Маска

Барбадосская певица Рианна возглавила рейтинг миллиардеров с самой большой аудиторией в соцсети Twitter. Его составил журнал Forbes.

За публикациями Рианны в твиттере следят 106,8 млн человек, в то время как на бизнесмена Илона Маска (он занимает вторую строчку рейтинга) подписаны 99,5 млн пользователей. Третье место рейтинга получила Ким Кардашьян — у нее 72,7 млн подписчиков.

Также в перечень попали создатель Microsoft Билл Гейтс (59,6 млн подписчиков), баскетболист Леброн Джеймс (51,6 млн), телеведущая Опра Уинфри (43,2 млн), рэпер Канье Уэст (30,8 млн), гендиректор Apple Тим Кук (13,5 млн), основатель Virgin Group Ричард Брэнсон (12,6 млн) и владелец клуба НБА «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан (8,7 млн).

«Один миллиардер с большой аудиторией в Twitter не попал в наш список, потому что его аккаунта на этой платформе больше нет. 8 января 2021 года, через два дня после бунта в Капитолии, Twitter объявил, что навсегда заблокировал профиль бывшего президента США Дональда Трампа, у которого тогда было 88,8 млн подписчиков, „из‑за угрозы дальнейшего разжигания ненависти“», — отметили в Forbes.

В целом, самыми популярными у пользователей Twitter являются аккаунты Барака Обамы, Джастина Бибера и Кэти Перри — их состояния, правда, не достигают миллиарда долларов. Рианна располагается в топ-4 по популярности, Маск замыкает топ-6. Пятое место занимает футболист Криштиану Роналду.