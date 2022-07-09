Актер Пол Радд отправил шлем Человека-муравья школьнику, которого расстроили одноклассники

Пол Радд связался с 12-летним Броуди Риддером и сделал ему подарок. Мальчика расстроило, что только два одноклассника и два учителя согласились написать пару строк в его ежегоднике, который школьники составляют в конце учебного года.

«Надеюсь, у тебя появятся еще друзья. Броуди Риддер», — написал школьник в своем ежегоднике. Мать Броуди рассказала, что ее сын «через многое прошел» — в последние два года над ним издевались, хотя этого стало меньше после разговора с руководством школы, а также он испытывал трудности в общении.

Женщина поделилась фотографией заметки своего сына из ежегодника в закрытой родительской группе в фейсбуке*.