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Актер Пол Радд отправил шлем Человека-муравья школьнику, которого расстроили одноклассники

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:58

Пол Радд связался с 12-летним Броуди Риддером и сделал ему подарок. Мальчика расстроило, что только два одноклассника и два учителя согласились написать пару строк в его ежегоднике, который школьники составляют в конце учебного года.

«Надеюсь, у тебя появятся еще друзья. Броуди Риддер», — написал школьник в своем ежегоднике. Мать Броуди рассказала, что ее сын «через многое прошел» — в последние два года над ним издевались, хотя этого стало меньше после разговора с руководством школы, а также он испытывал трудности в общении.

Женщина поделилась фотографией заметки своего сына из ежегодника в закрытой родительской группе в фейсбуке*.

Запись Броуди в ежегоднике
© Cassandra Cooper/Facebook

Об этой истории узнал Пол Радд. Он прислал мальчику письмо и подписанный шлем Человека-муравья — супергероя, которого он играет в фильмах Marvel. «Важно помнить, что даже когда жизнь жестока, все наладится. Есть так много людей, которые любят тебя и думают, что ты самый крутой ребенок на свете, — и я один из них!» — написал актер и созвонился с Броуди в FaceTime.

© Cassandra Cooper/Facebook
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© Cassandra Cooper/Facebook
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