«Не смотрите наверх», «Бэтмен» и «Финч»: стали известны самые популярные у пиратов фильмы 2022 года

Компания Group-IB по просьбе портала «Бюллетень кинопрокатчика» составила рейтинг фильмов, которые чаще всего размещали на пиратских сервисах в первые шесть месяцев 2022 года.

Лидером по числу нелегальных копий в рунете стала сатирическая картина «Не смотрите наверх» с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. Также в топ-3 вошли новый «Бэтмен» и драма Мигеля Сапочника «Финч» с Томом Хэнксом.

По словам «Бюллетеня кинопрокатчика», популярность «Бэтмена» среди пиратов обуславливается в том числе отсутствием полноценного проката в России. Из‑за «спецоперации» фильм вышел в России на 2,5 месяца позже.

Лента «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» вовсе не вышла в российский прокат — и заняла шестое место в рейтинге самых популярных у пиратов киноработ. Ее опередили в перечне «Красное уведомление» и «Матрица: Воскрешение».

Замкнули десятку пиратских хитов боевики «Никто» и «Не время умирать», а также картины «Человек-паук: Нет пути домой» и «Проект „Адам“». Российские ленты в топ-10 не попали.