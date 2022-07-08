В сети опубликовали сник-пик сериала «Властелин Колец: Кольца власти»

В нем зрители могут увидеть новые кадры из грядущего шоу. На них в том числе старейшина мохноногов Садок Берроуз в исполнении Ленни Генри , корабль эльфов с юной Галадриэль на борту (ее играет Морфидд Кларк) и героиня Сары Звангобани — Мэриголд Брэндифут.

Сериал выйдет на стриминговом сервисе Prime Video 2 сентября. Он расскажет о событиях, произошедших во вселенной романов Дж.Р.Р.Толкина за тысячи лет до формирования Братства.

В центре истории окажется эльфийка Галадриэль, которая примет на себя командование Северными армиями, чтобы найти Саурона и других союзников Моргота.

В шоу поклонники познакомятся с ранними версиями персонажей и мест, которые известны им по кинотрилогии Питера Джексона. Например, с королевством гномов Кхазад-дум, а также с молодой версией Исилдура, который позже станет легендой, получив Кольцо Всевластья после победы над Сауроном. Зрители также увидят полуэльфа Элронда. Он много лет спустя станет правителем Ривенделла.

Помимо Генри, Кларк и Звангобани, в сериале появятся Роберт Арамайо («Игра престолов»), Назанин Бониади («Отель Мумбаи: Противостояние»), Оуайн Артур («Смерть в раю») и другие. Шоураннерами проекта выступают Дж.Д.Пейн и Патрик МакКей.

Amazon планирует снять пять сезонов сериала, съемки пройдут в Новой Зеландии. Режиссером первых двух сезонов будет Хуан Антонио Байона.