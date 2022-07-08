Центр Вознесенского вновь проведет фестиваль «Курорт» в Комарово

16 и 17 июля Центр Вознесенского во второй раз проведет фестиваль «Курорт» в поселке Комарово в Курортном районе Петербурга. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Программа события состоит из лекций, перформансов, презентаций книг, поэтических и музыкальных концертов, книжной ярмарки, экскурсий и выставок современного искусства.

Среди участников — Олег Гаркуша, Алексей Гориболь, Павел Пепперштейн, Александра Гарт, Оксана Васякина, Николай Воронов, студия «Сдвиг», сообщество «Шар и крест», Михаил Феничев (2H Company, «Есть Есть Есть») и другие артисты.

Мероприятия пройдут в доме отдыха и творчества «Комарово», библиотеке Комарово, а также на открытых площадках, включая пляж Финского залива.

«Фестиваль „Курорт“ — это пространство взаимообмена природы и культуры, в котором поэзия ландшафта неотделима от поэзии из слов, звуков и образов. Естественная наука и экспериментальная литература, лекции о биосфере и болотные перформансы, новое прочтение советской фантастики, а также эмбиент на берегу Финского залива, лекция о theory fiction, экскурсии и балет в лесу — эти и многие другие события составляют программу фестиваля-прогулки „Курорт“», — сообщили организаторы.

Подробная программа фестиваля и условия посещения — на сайте Центра Вознесенского.