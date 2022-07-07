В России за три года на 13% выросло число попыток суицида среди несовершеннолетних

В России почти на 13% за последние три года выросло число попыток суицида среди несовершеннолетних. Количество повторных попыток выросло на 92,5%. Об этом сообщил «РБК» со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову.

В 2021 году зафиксировано 3675 попыток самоубийства, повторных из них — 362 случая. По данным Следственного комитета, погибли от суицида 753 ребенка — это на 37,4% больше, чем годом ранее.

Кроме того, суицидов среди несовершеннолетних в 2021 году было больше, чем в 2019 году (737). А вот в 2018 году СК зафиксировал 788 смертей.

Информация Росстата при этом значительно отличается от данных СК. Согласно статистике ведомства, в 2019 году самоубийство совершили 372 несовершеннолетних, в 2020 — 311, в 2021 — 375.

Большая часть суицидов, согласно данным Росстата, пришлась в 2021 году на подростков 15-17 лет. В этом возрасте скончались 254 из 375 несовершеннолетних, учтенных в статистике. Больше всего трагедий произошло в Приволжском федеральном округе (84 случая) а также Сибирском (77) и Центральном (63).

По словам Львовой-Беловой, причинами самоубийств несовершеннолетних стновились «отсутствие взаимодействия в семье, ссора, конфликты с родителями», психические расстройства, несчастная любовь, недовольство внешностью, проблемы с учебой и «влияние противоправной информации» в интернете.