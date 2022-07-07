Умер актер Джеймс Каан, известный по ролям в «Крестном отце» и «Мизери»

В возрасте 82 лет умер актер Джеймс Каан, в фильмографии которого более 120 работ. Об этом сообщают The Guardian и его родные в официальном аккаунте в твиттере.

«С глубоким сожалением сообщаем вам, что Джимми скончался вечером 6 июля. Все семья очень ценит слова любви и соболезнования, и просит вас уважать личную жизнь и пространство ее членов в это непростое время», — написали близкие Каана.

В соцсетях с ним Кааном попрощались его поклонники и другие деятели кинематографа, в том числе режиссер Роб Райнер и Джеймс Ганн.

Каан известен по роли Сонни Корлеоне в двух частях «Крестного отца», а также своим появлением в фильмах «Люди дождя» Фрэнсиса Форда Копполы, «Мизери» Роба Райнера и «Эльдорадо» Говарда Хокса.

Каана номинировали на «Оскар» и «Эмми», несколько раз — на «Золотой глобус». В 1978 году на Аллее Славы его удостоили собственной звезды.