15 июля в «Лужниках» пройдет концерт Григория Лепса

15 июля на большой спортивной арене «Лужники» состоится концерт Григория Лепса. Начало запланировано на 21.00.

В этот день Лепс отметит свой юбилей — певцу исполняется 60 лет. К этому шоу артист готовился не первый год.

«Песни — это верстовые вехи, которые обозначили направление творческого пути. Были на этом пути и тяжелые подъемы, и крутые откосы, каждый шаг был нелегким поиском, нажитым опытом. Я благодарен судьбе! Благодарен всем, кто приходит на мои концерты и слушает мои песни», — сказал Лепс.

Купить билеты на концерт можно по этой ссылке.