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Netflix выпустит спин-офф «Очень странных дел»

Виктория Шанина
Сегодня в 9:12

Хит стриминговой платформы Netflix, научно-фантастический сериал «Очень странные дела» получит спин-офф. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сам стрим-сервис.

По данным издания, Netflix намерен превратить шоу в большую развлекательную франшизу. Судя по всему, спин-офф – это только начало, но какие проекты нас ждут еще, станет известно позже.

Подробностей о героях и дате выхода пока нет. Известно только, что сюжет будет основан на идее создателей оригинального сериала Мэтта и Росса Дафферов.

Пару дней назад вышел подкаст Happy Sad Confused, в котором братья Дафферы также намекнули на новый проект. Однако режиссеры сказали, что не будут его шоураннерами. Проектом займется новая команда авторов, он будет «на тысячу процентов не похожим» на оригинал и, скорее всего, не будет посвящен героям, которые появлялись в «Очень странных делах».

1 июля на Netflix вышли заключительные эпизоды четвертого сезона «Очень странных дел». Шоу набрало более миллиарда просмотров и стало вторым после «Игры в кальмара», преодолевшим эту отметку.

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