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Европарламент обязал Apple и Google разрешать установку приложений из сторонних магазинов

Виктория Шанина
Сегодня в 8:52

Европейский парламент одобрил два новых законопроекта, которые предполагают жесткое регулирование деятельности технологических корпораций в Евросоюзе. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Речь идет о законопроекте о цифровых рынках (Digital Markets Act), а также о цифровых услугах (Digital Services Act). Новые правила затронут крупные компании, которые занимают «сильную позицию на рынке» и имеют большую аудиторию. В их числе Apple, Google и другие.

Технологических гигантов обяжут:


  • разрешить установку приложений на устройства из сторонних магазинов;
  • делиться данными, касающимися безопасности пользователей, с другими компаниями;
  • разрешить пользователям удалять предустановленные приложения и менять настройки, заданные по умолчанию;
  • перестать принуждать разработчиков приложений использовать только их платежные системы;
  • не использовать данные от разработчиков для борьбы с конкуренцией.

Компаниям дадут полгода на то, чтобы привести свою деятельность в соответствие правилам. В противном случае их могут оштрафовать на сумму в 10% всего годового оборота.

«Европейский парламент принял первое глобальное, сильное и амбициозное регулирование онлайн-платформ. Закон о цифровых услугах позволяет защищать права пользователей в интернете. Закон о цифровых рынках создает справедливые, открытые онлайн-рынки», — сказала зампредседателя Еврокомиссии по цифровым технологиям Маргрет Вестагер.

Закон о цифровых рынках Совет Европы должен ратифицировать в июле, о цифровых услугах — в сентябре. Документы вступят в силу через 20 дней после их публикации.

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