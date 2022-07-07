Европарламент обязал Apple и Google разрешать установку приложений из сторонних магазинов

Европейский парламент одобрил два новых законопроекта, которые предполагают жесткое регулирование деятельности технологических корпораций в Евросоюзе. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
Речь идет о законопроекте о цифровых рынках (Digital Markets Act), а также о цифровых услугах (Digital Services Act). Новые правила затронут крупные компании, которые занимают «сильную позицию на рынке» и имеют большую аудиторию. В их числе Apple, Google и другие.
Технологических гигантов обяжут:
- разрешить установку приложений на устройства из сторонних магазинов;
- делиться данными, касающимися безопасности пользователей, с другими компаниями;
- разрешить пользователям удалять предустановленные приложения и менять настройки, заданные по умолчанию;
- перестать принуждать разработчиков приложений использовать только их платежные системы;
- не использовать данные от разработчиков для борьбы с конкуренцией.
Компаниям дадут полгода на то, чтобы привести свою деятельность в соответствие правилам. В противном случае их могут оштрафовать на сумму в 10% всего годового оборота.
«Европейский парламент принял первое глобальное, сильное и амбициозное регулирование онлайн-платформ. Закон о цифровых услугах позволяет защищать права пользователей в интернете. Закон о цифровых рынках создает справедливые, открытые онлайн-рынки», — сказала зампредседателя Еврокомиссии по цифровым технологиям Маргрет Вестагер.
Закон о цифровых рынках Совет Европы должен ратифицировать в июле, о цифровых услугах — в сентябре. Документы вступят в силу через 20 дней после их публикации.