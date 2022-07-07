«Волшебная флейта»: Роланд Эммерих представил новый фантастический фильм, вдохновленный Моцартом

В сети появился трейлер фантастического фильма «Волшебная флейта» — нового продюсерского проекта Роланда Эммериха («День независимости», «Послезавтра»). Режиссер опубликовал ролик на своей странице в твиттере.
Из него становится ясно, что картина будет посвящена приключениям 17-летнего подростка по имени Тим Уокер. Он отправится в школу-интернат для изучения музыки — и обнаружит в нем портал в мир композитора Вольфганга Амадея Моцарта.
Мальчик научится проникать во вселенную, где оживает великая музыка классика. Однако чтобы вернуться в реальность, герою придется овладеть одновременно магическими и музыкальными тонкостями.
Тима в фильме сыграет Джек Вулф. Среди других участников актерского состава — Ф. Мюррей Абрахам, Айван Реон, Аша Бэнкс и Амир Уилсон. Режиссером и соавтором сценария «Волшебной флейты» выступил дебютант Флориан Сигл.
Картина выйдет на экраны предположительно до конца 2022 года. Точная дата премьеры пока неизвестна.