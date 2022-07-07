HBO Max показал первый трейлер сериала «Милые обманщицы: Первородный грех»

Сериал выйдет на одноименной стриминговой платформе 28 июля. Он расскажет о группе девочек-подростков, которых начинает преследовать неизвестный аноним. Злоумышленник, как выяснят героини, может быть связан с трагедией 20-летней давности.

Действие нового сериала развернется в городке под названием Миллвуд — он расположен во вселенной оригинального шоу. По сюжету юным героиням придется заплатить за некие грехи, которые много лет назад совершили их родители.

«Милые обманщицы: Первородный грех» будет основан, как и его предшественник, на бестселлерах Сары Шепард. Однако в центре истории окажутся уже новые персонажи. Из трейлера становится ясно, что ими будут пять тинейджеров.

Одна из героинь будет начинающей балериной. Другая, как показал ролик, столкнется с подростковой беременостью. И все пятеро окажутся перед лицом смертельной опасности. По мнению авторов шоу, новая история будет значительно более мрачной и ужасающей, чем проект 2010–2017 годов.

В первом сезоне шоу планируются десять эпизодов. В них снимутся Бэйли Мэдисон, Чендлер Кинни, Зария, Малия Пайлс и Майя Рефикко, а также Маллори Бечтел, Шэрон Лил, Елена Гуди, Леа Салонга, Эрик Джонсон и Алекс Айоно.

Разработкой сериала занимаются создатели «Леденящих душу приключений Сабрины» Роберто Агирре-Сакаса и Линдси Кэлхун Бринг. Они выступили сценаристами и исполнительными продюсерами проекта. Также в команду спин-оффа входит А. Марлен Кинг — она занималась постановкой оригинальных «Милых обманщиц».