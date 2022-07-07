перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Ученые обнаружили озоновую дыру над тропиками. Она в семь раз больше той, что над Антарктидой 1:26
Алексей Франдетти станет главным режиссером театра «Ленком» 0:32
Спрос на антидепрессанты вырос в России за год на 66% Вчера в 23:42
centralsynagogue.ru
Пинхас Гольдшмидт ушел с поста главного раввина Москвы Вчера в 22:59
Некоторые ТЦ захотели изменить или расторгнуть договор аренды с сетью «Вкусно — и точка» Вчера в 22:59
Брэд Питт рассказал о своей неизлечимой болезни, которую диагностировал сам. Он не узнает лица людей Вчера в 22:36
Вышел трейлер фильма «Амстердам». В нем снялись Марго Робби, Аня Тейлор Джой и Кристиан Бейл Вчера в 22:16
Три песни с посмертного альбома Майкла Джексона удалили со всех стриминговых площадок Вчера в 21:12
Штраф «Новой газеты», первый в России приговор за продажу чит-кодов и другие новости дня
Вчера в 20:24 дайджест
Виола Дэвис борется с европейскими колонизаторами в трейлере фильма «Женщина-король» Вчера в 20:13
Суд оштрафовал «Новую газету» на 300 тыс. рублей Вчера в 19:11
На Байкале истребят 3000 бакланов. Птицы уничтожают местную рыбу Вчера в 18:59
Экс-замминистра культуры Григория Пирумова приговорили к 8,5 года тюрьмы за хищение бюджетных денег Вчера в 18:38
Русский музей/YouTube
Русский музей запустил гид по выставке Врубеля для слабовидящих. Рассказчики — также незрячие люди Вчера в 18:11
Хоккеист сборной Иван Федотов попал в госпиталь Минобороны Вчера в 17:57
Собянин анонсировал создание платформы для сборки электромобилей «москвич» Вчера в 17:10
В Японии покрасили Porsche в самую черную краску в мире. Она поглощает почти весь свет Вчера в 16:40
В России впервые приговорили к ограничению свободы за продажу читов для World of Tanks Вчера в 16:30
Игорь Иванко/Агентство «Москва»
«Яндекс Карты» позволят отмечать места, доступные людям с инвалидностью Вчера в 16:01
Экс-директор ИНИОН академик Юрий Пивоваров заочно арестован в Москве Вчера в 15:21

Алексей Франдетти станет главным режиссером театра «Ленком»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:32

Алексей Франдетти станет главным режиссером театра «Ленком Марка Захарова». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора театра Марка Варшавера.

Варшавер отметил, что в «Ленкоме» упразднили должность художественного руководителя, а вместо нее ввели должность главного режиссера. В ближайший год им и станет Франдетти.

По словам Варшавера, творческий совет директора театра единогласно проголосовал за кандидатуру Франдетти. В числе поддержавших режиссера были в том числе ведущие артисты «Ленкома», народные артисты, отметил директор театра.

«Главный режиссер подчиняется директору театра. Меня сохраняют в качестве директора. И я с Алексеем Франдетти заключаю срочный договор на работу в театре главным режиссером», — пояснил Варшавер.

Он заявил, что пока договор будет заключен на год. «Пока мы это делаем на год, а дальше время покажет. И руководство города примет решение, что дальше», — сказал директор «Ленкома».

Варшавер назвал приглашение Франдетти «приятной и замечательной новостью» для театра. «Я очень надеюсь на этого талантливого человека, который, я уверен, предложит нам что‑то интересное. Мы бы хотели музыкальный спектакль», — добавил он.

События недели на afisha.ru
комедия
Главная роль
Испанская метакомедия про киношников с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом
джаз
Hot Havana Orchestra
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
ужасы
Проклятие Артура
Подростки пробираются в дом и натыкаются там на древнее зло
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить