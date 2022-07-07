Алексей Франдетти станет главным режиссером театра «Ленком Марка Захарова». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора театра Марка Варшавера.

Варшавер отметил, что в «Ленкоме» упразднили должность художественного руководителя, а вместо нее ввели должность главного режиссера. В ближайший год им и станет Франдетти.

По словам Варшавера, творческий совет директора театра единогласно проголосовал за кандидатуру Франдетти. В числе поддержавших режиссера были в том числе ведущие артисты «Ленкома», народные артисты, отметил директор театра.

«Главный режиссер подчиняется директору театра. Меня сохраняют в качестве директора. И я с Алексеем Франдетти заключаю срочный договор на работу в театре главным режиссером», — пояснил Варшавер.

Он заявил, что пока договор будет заключен на год. «Пока мы это делаем на год, а дальше время покажет. И руководство города примет решение, что дальше», — сказал директор «Ленкома».

Варшавер назвал приглашение Франдетти «приятной и замечательной новостью» для театра. «Я очень надеюсь на этого талантливого человека, который, я уверен, предложит нам что‑то интересное. Мы бы хотели музыкальный спектакль», — добавил он.