После замены «Макдоналдса» на «Вкусно — и точка» торговые центры начали настаивать на пересмотре договора аренды или его расторжении. Об этом сообщает онлайн-медиа Shopper’s.

Издание обнаружило иск с требованием расторгнуть договор аренды краснодарского ТЦ Oz Mall к ООО «Система ПБО» (бывшее ООО «Макдоналдс»). Подобное заявление подали владельцы петербургского ТЦ «Смайл», они попросили повысить ставку аренды вдвое или прекратить действие контракта.

Shopper’s опросил некоторых участников рынка. По их словам, торговые центры имеют право разорвать договор аренды без суда в одностороннем порядке, если ресторан меняет название.

Многие ТЦ предоставляли «Макдоналдсу» льготы по аренде, так как ресторан обеспечивал хороший трафик. По словам председателя координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергея Миронова, Сеть платила 3-4% от оборота, тогда как другие заведения — 15-17%.

По прогнозам экспертов, большая часть арендодателей будет принимать решение через два-три месяца. При этом они считают, что пересмотры договоров или их расторжения не будут массовыми, так как для подобных площадей подходящей альтернативы заведениям «Вкусно — и точка» пока практически нет.

Представители «Вкусно — и точка» говорят, что отношения с арендодателями «проверены годами» и им следует «воспринять открытие предприятий под новым брендом как еще одну возможность привлечь посетителей в свои точки».