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Три песни с посмертного альбома Майкла Джексона удалили со всех стриминговых площадок

Виктория Шанина
Сегодня в 21:12

Популярные стриминговые платформы удалили три композиции с посмертного альбома Майкла Джексона «Michael», так как они «отвлекают внимание слушателей». Об этом сообщает Би-би-си.

Речь идет о треках «Monster», «Keep Your Head Up» и «Breaking News», в подлинности которых еще в 2014 году засомневалась фанатка артиста. Они пропали из библиотек Apple Music, Spotify, YouTube и других площадок.

Однако представитель певца заявил, что удаление песен не связано со слухами о том, что их исполнил не Майкл Джексон.

«Я могу подтвердить, что три трека из альбома 2010 года „Michael“ больше не доступны Sony Music для покупки или потоковой передачи. Но я должен отметить, что удаление этих трех песен не имеет ничего общего с их подлинностью. The Estate и Sony Music считают, что продолжающиеся споры о треках отвлекают фан-сообщество и случайных слушателей Майкла Джексона от сосредоточения своего внимания там, где оно должно быть, — на легендарном и глубоком музыкальном каталоге Майкла», — заявил он.

В 2014 году поклонница творчества Джексона Вера Серова подала в суд на компании Sony Music и The Jackson Estate, обвинив их в мошенничестве и нарушении закона о защите прав потребителей. После прослушивания альбома девушке показалось, что песни исполняет не Джексон, ее подозрения подтвердил независимый эксперт.

23 августа 2018 года издание KarenCivil изучило копии материалов дела и сообщило, что в ходе процесса Sony Music все-таки признала, что «Monster», «Keep Your Head Up» и «Breaking News» спеты не Майклом Джексоном, а другим человеком. Однако позже компания опровергла обвинения в том, что выдавала чужие песни за песни Джексона.

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