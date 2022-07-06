Виола Дэвис борется с европейскими колонизаторами в трейлере фильма «Женщина-король»

В сети появился трейлер фильма «Женщина-король», главную роль в котором исполнила звезда сериала «Как избежать наказания за убийство» Виола Дэвис. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Movieclips Trailers.

Он представляет жителей африканского королевства Дагомеи, столкнувшихся в XIX веке с угрозой, исходящей от европейских колонизаторов. Женщины государства во главе с генералом Наниской решили дать отпор завоевателям.

Отважную воительницу, готовящую девушек к кровопролитным битвам с врагом, как раз сыграла Дэвис. Трейлер показывает, как «дагомейские амазонки» учились преодолевать боль и противостоять страху.