Виола Дэвис борется с европейскими колонизаторами в трейлере фильма «Женщина-король»

В сети появился трейлер фильма «Женщина-король», главную роль в котором исполнила звезда сериала «Как избежать наказания за убийство» Виола Дэвис. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Movieclips Trailers.
Он представляет жителей африканского королевства Дагомеи, столкнувшихся в XIX веке с угрозой, исходящей от европейских колонизаторов. Женщины государства во главе с генералом Наниской решили дать отпор завоевателям.
Отважную воительницу, готовящую девушек к кровопролитным битвам с врагом, как раз сыграла Дэвис. Трейлер показывает, как «дагомейские амазонки» учились преодолевать боль и противостоять страху.
Картина, основанная на реальных событиях, выйдет на экраны 16 сентября. В ней, помимо Дэвис, можно будет увидеть Тусо Мбеду и Лашану Линч, а также Джона Бойегу, Шейлу Атим, Эдриенн Уоррен, Джейми Лоусон и Хиро Файнс-Тиффина.
Режиссером ленты выступила Джина Принс-Байтвуд, известная по «Бессмертной гвардии» и «Тайной жизни пчел». Она написала сценарий фильма совместно с Дэном Стивенсом («Город ангелов», «Тихая гавань»).