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Русский музей запустил гид по выставке Врубеля для слабовидящих. Рассказчики — также незрячие люди

Денис Ламехов
Сегодня в 18:11

Русский музей запустил тифлоаудиогид по выставке «Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения» для слабовидящих посетителей. Сообщение об этом появилось на сайте музея.

Тифлокомментированием называют детальное описание предмета, персонажа, определенного события или места, которое не воспринимается незрячим человеком без устных пояснений.

В аудиогид вошла информация о творческом пути Врубеля и описание девяти его работ. Авторы проекта рассказали: «Тифлокомментирование в музее — это способ помочь незрячему человеку приобщиться к визуальному искусству и составить представление о художественном произведении. Задача аудиогида — сделать культурный опыт незрячего человека более разнообразным и эмоционально наполненным».

Рассказчиками в рамках гида также выступили незрячие люди:

— Ия Ростомашвили, кандидат психологических наук, эксперт комиссии общественной палаты России по доступной среде и развитию инклюзивных практик;

— Олег Зинченко, историк, участник инклюзивных проектов Русского музея;

— Алексей Орлов, гид, организатор проекта «Осязаемый Петербург»;

— Николай Антонцев, выпускник театральной школы «Инклюзион»;

— Николай Кузнецов, поэт.

Ростомашвили рассказала: «Процесс, признаюсь, был непростым, но крайне интересным и полезным. Брайлевский текст, находящийся под руками незрячего человека, читается совсем не так быстро, как текст, который глазами видит зрячий человек, но и это не стало помехой. Здорово, что сами незрячие люди вносят вклад в создание доступной среды».

Выставка работ Врубеля будет открыта до 2 августа 2022 года. Подробнее о гиде — по ссылке.

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