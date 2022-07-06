«Яндекс Карты» позволят отмечать места, доступные людям с инвалидностью

В «Яндекс Картах» появился инструмент, с помощью которого пользователи могут отмечать места, доступные для людей с инвалидностью. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

Теперь на карте можно указать, оборудован ли пандусом вход в заведение, есть ли специализированный туалет и многое другое.

Чтобы добавить данные, необходимо открыть карточку организации, нажать «Исправить неточность» и выбрать раздел «Доступность». В нем перечислены такие атрибуты, как кнопка вызова персонала, лифт, пандус, автоматическая дверь и так далее.

«Одна из проблем, с которой сталкиваются маломобильные люди, — нехватка информации. Если ты планируешь поход в музей или аквапарк, не всегда можно заранее узнать, что там с доступностью. Бывает, что организация прекрасно оснащена: есть и парковка, и пандусы, и автоматические двери, но на ее сайте об этом ни слова. Между тем, для человека на коляске эти сведения значат не меньше, чем часы работы, и важно, чтобы они были на „Картах“», — рассказала журналистка, редактор портала «Такие дела» и человек с ДЦП Яна Кучина.