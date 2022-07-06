«Яндекс Карты» позволят отмечать места, доступные людям с инвалидностью

В «Яндекс Картах» появился инструмент, с помощью которого пользователи могут отмечать места, доступные для людей с инвалидностью. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.
Теперь на карте можно указать, оборудован ли пандусом вход в заведение, есть ли специализированный туалет и многое другое.
Чтобы добавить данные, необходимо открыть карточку организации, нажать «Исправить неточность» и выбрать раздел «Доступность». В нем перечислены такие атрибуты, как кнопка вызова персонала, лифт, пандус, автоматическая дверь и так далее.
«Одна из проблем, с которой сталкиваются маломобильные люди, — нехватка информации. Если ты планируешь поход в музей или аквапарк, не всегда можно заранее узнать, что там с доступностью. Бывает, что организация прекрасно оснащена: есть и парковка, и пандусы, и автоматические двери, но на ее сайте об этом ни слова. Между тем, для человека на коляске эти сведения значат не меньше, чем часы работы, и важно, чтобы они были на „Картах“», — рассказала журналистка, редактор портала «Такие дела» и человек с ДЦП Яна Кучина.
Владельцы организаций также могут отмечать данные о доступности через «Яндекс Бизнес». Кроме того, «Яндекс» самостоятельно собирает информацию с помощью «полевых пешеходов». Они регулярно обходят улицы крупных городов и фиксируют данные о местах, которые встречаются им на пути.
С начала года такие пешеходы добавили на «Карты» данные о доступности более чем 400 тыс. организаций в 73 городах. Благодаря этому пользователи могут выбирать доступные места с помощью фильтров — к примеру, отыскать кафе, в которое получится заехать на коляске и в котором есть туалет для маломобильных людей.
«Человеку, который никогда не пользовался коляской, сложно оценить крутизну пандуса или ширину двери. Поэтому мы просим пользователей добавлять фотографии и для каждого фото указываем дату загрузки. Снимки подскажут, как выглядит вход, а дата поможет понять, насколько актуальна информация», — подчеркнул руководитель продуктовой команды «Яндекс Карт» Феликс Каган.