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Солистка Ла Скала и Римской оперы Даниэла Скиллачи выступит на фестивале «Тремоло» в Тольятти

Денис Ламехов
Сегодня в 14:04

8 июля солистка театра Ла Скала и Римской оперы Даниэла Скиллачи выступит на фестивале классической музыки «Тремоло» в Тольятти. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

На «Тремоло» Скиллачи исполнит произведения Джузеппе Верди, Франческо Чилеа, Имре Кальмана, Франческо Паоло Тости, Пьетро Масканьи, Александра Бородина и других композиторов.

Аккомпанировать ей будет Ульяновский государственный академический симфонический оркестр. Дирижер — худрук «Тремоло» и петербургского «Мюзик-холла» Фабио Мастранджело.

В 1998 году Скиллачи дебютировала в театре Савоны в опере «Так поступают все» Моцарта и в театре Сполето в опере «Вертер» Массне.

В ее репертуаре — партии Лизы в «Сомнамбуле» Беллини, Лизетты в «Тайном браке» Чимарозы, Серпины в «Служанке-госпоже» Перголези, Папагены в «Волшебной флейте» Моцарта, ведущие партии в мюзикле Нино Роты «Соломенная шляпка», операх «Таис» Массне, «Питер Граймс» Бриттена, «Телефон» Менотти.

Скиллачи не впервые сотрудничает с Мастранджело. Совместно с ним она, например, представляла гала-концерты в Мариинском театре и Зале имени Чайковского.

Продолжительность выступления — два часа, предусмотрен антракт. Подробности и билеты — на «Афише».

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