В России крупнейший завод по производству вторичного свинца прервал работу

В России крупнейший подмосковный завод по производству вторичного свинца «Фрегат» приостановил работу. Об этом сообщает «Коммерсант».

Причиной остановки стало полное прекращение экспорта, так как за полтора месяца Минпромторг так и не выдал ни одной лицензии на вывоз металла. По мнению аналитиков, власти боялись дефицита свинца для оборонной промышленности.

«Пока приостановка работы рассчитана на один месяц. Будем смотреть, что будет дальше с лицензированием. Будем искать рынки сбыта», — рассказали на заводе.

В настоящее время на производстве работает 227 человек, все они получают две трети оклада. В 2021 году выручка ООО «Фрегат» составляла 7,54 млрд руб., прибыль — 99,7 млн руб.

Ежегодно «Фрегат» выпускает до 40 тыс. тонн свинца и сплавов — около четверти всего объема производства этого металла в России. По данным «Коммерсанта» за пять месяцев 2022 года завод выпустил около 17,5 тыс. тонн.

Всего в стране свинец выпускают несколько десятков заводов. По словам источников издания, сейчас часть предприятий находится на грани полной остановки, некоторые ушли во внеплановый ремонт.