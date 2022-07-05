перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Агентство «Москва»
Алексей Кудрин уволился из СПбГУ по собственному желанию 18:31
Re:Store начал поставлять iPhone и MacBook в Россию с помощью параллельного импорта 17:52
«Яндекс Go» начал тестировать тариф «Попутчик» для совместных поездок с незнакомцами 17:23
Япония ввела запрет на импорт российского золота и расширила список санкций 17:22
В НАТО подписали протокол о вступлении Финляндии и Швеции в альянс 17:17
Maxime Lebrun/Unsplash
Yum! Brands, владелец бренда KFC, продает российскую сеть местной компании 17:14
Госдума одобрила присвоение гражданским лицам, участвующим в «спецоперации», статуса ветерана 16:45
Вышел локализованный трейлер «Трех тысяч лет желаний». Фильм Джорджа Миллера все же покажут в России 16:45
Госдума не стала рассматривать законопроект о Дне победы над «милитаристской Японией» 15:58
Volkswagen объявил о закрытии производства в Нижнем Новгороде 15:57
Пресс-материалы
«Афиша Daily» и «Сила ветра» разыгрывают две ночи в глэмпинге в Березках 15:11
Россия не будет участвовать в «Детском Евровидении» 15:02
The Guardian: в сеть утекли данные 1 млрд жителей Китая. Это один из крупнейших взломов в истории 14:52
Ректору РАНХиГС предъявили обвинения по двум эпизодам мошенничества 14:10
Госдума разрешила создать банк экстремистских материалов 13:58
Слабоалкогольные коктейли стали лидерами по темпам роста продаж среди спиртных напитков в России 12:59
Chris_Chow/Unsplash
Главная лига бейсбола планирует внедрить роботов-рефери в 2024 году 12:26
В клубе «16 тонн» выступит электронный дуэт Alampa 11:52
Empire показал новые кадры из второго «Аватара» с персонажами Кейт Уинслет и Клиффа Кертиса 10:59
Джеймс Кэмерон может передать четвертого и пятого «Аватара» другому режиссеру 10:46

Госдума одобрила присвоение гражданским лицам, участвующим в «спецоперации», статуса ветерана

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:45

Гражданские лица, «обеспечивающие выполнение задач» в ходе российской «спецоперации» на территории Украины с 24 февраля, получат статус ветеранов боевых действий. Об этом говорится в поправках в закон «О ветеранах», которые приняла Госдума в третьем чтении.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что «в настоящее время гражданские лица могут получить такой статус только при условии, что в период выполнения ими задач они получат ранения либо будут отмечены государственными наградами».

Речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил России, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах, они смогут получить меры социальной поддержки — налоговые и другие льготы, добавил Володин.

По закону у ветеранов боевых действий есть право на помощь с получением жилья или оплатой части расходов на аренду, обеспечение протезами (кроме зубных), использование ежегодного отпуска в удобное для них время и другие льготы.

События недели на afisha.ru
фестиваль
Архстояние-2022: Счастье есть?
ужасы
Проклятие Артура
Подростки пробираются в дом и натыкаются там на древнее зло
джаз
Hot Havana Orchestra
комедия
Главная роль
Испанская метакомедия про киношников с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Развод. Фильм первый
Молодожены пытаются продать ипотечную квартиру и скандалят
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Госдума
Люди
Вячеслав Володин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить