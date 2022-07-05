Госдума одобрила присвоение гражданским лицам, участвующим в «спецоперации», статуса ветерана

Гражданские лица, «обеспечивающие выполнение задач» в ходе российской «спецоперации» на территории Украины с 24 февраля, получат статус ветеранов боевых действий. Об этом говорится в поправках в закон «О ветеранах», которые приняла Госдума в третьем чтении.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что «в настоящее время гражданские лица могут получить такой статус только при условии, что в период выполнения ими задач они получат ранения либо будут отмечены государственными наградами».

Речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил России, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах, они смогут получить меры социальной поддержки — налоговые и другие льготы, добавил Володин.

По закону у ветеранов боевых действий есть право на помощь с получением жилья или оплатой части расходов на аренду, обеспечение протезами (кроме зубных), использование ежегодного отпуска в удобное для них время и другие льготы.