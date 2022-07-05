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Вышел локализованный трейлер «Трех тысяч лет желаний». Фильм Джорджа Миллера все же покажут в России

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:45

Кинокомпания «Вольга» опубликовала локализованный трейлер фильма «Три тысячи лет желаний». Мировая премьера картины состоится 31 августа, а российская — 8 сентября.

«Три тысячи лет желаний» рассказывает об одиноком докторе Алисии Бинни, которая находится на конференции в Стамбуле. Там она встречает волшебного джинна, который предлагает ей три желания в обмен на свободу. Девушка сомневается, что он настоящий, но принимает его предложение.

Фильм основан на рассказе «Джинн в бутылке из стекла „соловьиный глаз“» Антонии Байетт и является первой работой Миллера за семь лет.

В качестве режиссера выступил Джордж Миллер («Безумный Макс»). В главных ролях снялись Идрис Эльба («Тихоокеанский рубеж») и Тильда Суинтон («Майкл Клейтон»).

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