перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Агентство «Москва»
Алексей Кудрин уволился из СПбГУ по собственному желанию 18:31
Re:Store начал поставлять iPhone и MacBook в Россию с помощью параллельного импорта 17:52
«Яндекс Go» начал тестировать тариф «Попутчик» для совместных поездок с незнакомцами 17:23
Япония ввела запрет на импорт российского золота и расширила список санкций 17:22
В НАТО подписали протокол о вступлении Финляндии и Швеции в альянс 17:17
Maxime Lebrun/Unsplash
Yum! Brands, владелец бренда KFC, продает российскую сеть местной компании 17:14
Госдума одобрила присвоение гражданским лицам, участвующим в «спецоперации», статуса ветерана 16:45
Вышел локализованный трейлер «Трех тысяч лет желаний». Фильм Джорджа Миллера все же покажут в России 16:45
Госдума не стала рассматривать законопроект о Дне победы над «милитаристской Японией» 15:58
Volkswagen объявил о закрытии производства в Нижнем Новгороде 15:57
Пресс-материалы
«Афиша Daily» и «Сила ветра» разыгрывают две ночи в глэмпинге в Березках 15:11
Россия не будет участвовать в «Детском Евровидении» 15:02
The Guardian: в сеть утекли данные 1 млрд жителей Китая. Это один из крупнейших взломов в истории 14:52
Ректору РАНХиГС предъявили обвинения по двум эпизодам мошенничества 14:10
Госдума разрешила создать банк экстремистских материалов 13:58
Слабоалкогольные коктейли стали лидерами по темпам роста продаж среди спиртных напитков в России 12:59
Chris_Chow/Unsplash
Главная лига бейсбола планирует внедрить роботов-рефери в 2024 году 12:26
В клубе «16 тонн» выступит электронный дуэт Alampa 11:52
Empire показал новые кадры из второго «Аватара» с персонажами Кейт Уинслет и Клиффа Кертиса 10:59
Джеймс Кэмерон может передать четвертого и пятого «Аватара» другому режиссеру 10:46

«Афиша Daily» и «Сила ветра» разыгрывают две ночи в глэмпинге в Березках

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:11

«Афиша Daily» совместно с «Силой ветра» разыгрывает две ночи в глэмпинге «Силы ветра» в Березках (деревня Поведники). Уютные домики и прогулки вдоль берега Пироговского водохранилища.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на телеграм-каналы «Афиши Daily» и «Силы ветра» и нажать кнопку «Участвовать» в этом посте.

Победителя выберут случайным образом 15 июля. Он получит сертификат на отдых в глэмпинге в ближайшие свободные выходные.

На территории парусной базы, прямо на первой линии у воды, «Силы ветра» построила и обустроила десять комфортабельных домиков скандинавского типа с панорамным видом на акваторию, в которых есть все необходимое для расслабленного загородного отдыха в течение всего года.

Раньше это были морские контейнеры, в которых перевозили грузы

© Пресс-материалы
1 из 7
© Пресс-материалы
2 из 7
© Пресс-материалы
7 из 7
События недели на afisha.ru
фестиваль
Архстояние-2022: Счастье есть?
комедия
Главная роль
Испанская метакомедия про киношников с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом
джаз
Hot Havana Orchestra
ужасы
Проклятие Артура
Подростки пробираются в дом и натыкаются там на древнее зло
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Развод. Фильм первый
Молодожены пытаются продать ипотечную квартиру и скандалят
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить