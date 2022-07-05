«Афиша Daily» и «Сила ветра» разыгрывают две ночи в глэмпинге в Березках

«Афиша Daily» совместно с «Силой ветра» разыгрывает две ночи в глэмпинге «Силы ветра» в Березках (деревня Поведники). Уютные домики и прогулки вдоль берега Пироговского водохранилища.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на телеграм-каналы «Афиши Daily» и «Силы ветра» и нажать кнопку «Участвовать» в этом посте.

Победителя выберут случайным образом 15 июля. Он получит сертификат на отдых в глэмпинге в ближайшие свободные выходные.