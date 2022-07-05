Госдума разрешила создать банк экстремистских материалов

Госдума приняла закон о создании банка данных экстремистских материалов. Туда также будут включать данные сотрудников, участников, руководителей и других причастных к работе экстремистских организаций, передает РИА «Новости».

В документе прописано, что в Минюст будут направляться материалы, признанные решением суда экстремистскими. Для ведения ведомством единого реестра предоставляются сведения МВД, Росфинмониторинга, ФНС, Пенсионного фонда и органов прокуратуры.

Глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ранее пояснял, что этот банк данных поможет повысить эффективность оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий.

По его словам, в отличие от Федерального списка экстремистских материалов, который размещается на сайте Минюста, это будет государственная информационная система ограниченного доступа.

Ранее был принят закон, вводящий временный запрет избираться на выборные должности для лиц, причастных к организациям, которые признаны судом экстремистскими или террористическими.