Власти Курской области сообщили об обстрелах приграничных с Украиной населенных пунктов

«Сегодняшнее утро вновь началось с артиллерийского обстрела приграничных населенных пунктов Глушковского района. Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Тёткино. Обстрел продолжается», — написал Старовойт утром. О пострадавших он не написал.

3 июля Старовойт сообщал о сбитых украинских беспилотниках «Стриж» и обстреле поселка Теткино.

В тот же день обстрелу подвергся Белгород. Известно о четырех погибших в Белгороде, в том числе трех граждан Украины. Минобороны России сообщало, что Украина нанесла «преднамеренный удар» ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами по жилым кварталам