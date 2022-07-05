«Билайн» перестанет поддерживать 3G в Москве и Подмосковье

«Вымпелком» (бренд «Билайн») к сентябрю завершит перевод сетей стандарта 3G на технологию LTE (4G) в Москве и Московской области. До конца следующего года компания планирует отказаться от 3G в более чем 25 регионах, передает «Коммерсант».

В «Вымпелкоме» пояснили, что трафик 3G в диапазоне 2,1 ГГц продолжает падать, в то время как LTE растет. В Подмосковье оператор планирует оставить самую низкую и короткую полосу в диапазоне 900 МГц, который пригоден только для голосовой связи.

По словам экспертов, в Московском регионе меньше 3% смартфонов, поддерживающих только сети 3G, в регионах осталось до 5% таких устройств. Им придется купить новые телефоны, чтобы оставаться на связи.

Другие операторы связи также проводят рефарминг из 3G в LTE: в МТС — «по мере проведения модернизации сети», в Tele2 — «в соответствии с темпами роста трафика», в «Мегафоне» — «по мере необходимости».