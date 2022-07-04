перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Большой адронный коллайдер разгонят до максимальной скорости после трехлетнего перерыва 18:34
Spotify тестирует функцию, которая позволит создавать подкасты прямо в приложении 18:17
Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск 17:25
Alex Blăjan/Unsplash
Греция возобновила выдачу виз в России 16:59
РИА «Новости»: Федотова забрали в армию после конфликта с ЦСКА 16:54
Организаторов Уимблдона оштрафовали на миллион долларов за недопуск российских теннисисток 16:51
В Москве выбрали место для площади ЛНР 16:09
Авторы «Смуты» отключили сайт и сообщество во «ВКонтакте». В компании заявили, что это ребрендинг 15:40
Kanye West/YouTube
Канье Уэста обвинили в плагиате. Он скопировал семпл для трека из «Donda 2» 15:07
Белгородский митрополит призвал «прекратить кровопролитие» после обстрелов Белгорода 14:59
LEGO, BMW и Siemens включат в список товаров для параллельного импорта 14:21
Путин не поздравил Байдена с Днем независимости США, в отличие от Лукашенко 13:57
Wink и more.tv объединятся в один видеосервис до конца 2022 года 13:19
Кадр из фильма «Все везде и сразу»
Сиквела «Все везде и сразу» не будет. Режиссеры фильма опровергли свои слова 12:57
В России заработал центр регистрации ядерных взрывов на планете 12:32
Хакеры взломали соцсети армии Великобритании и прорекламировали фишинговые сайты 11:58
В России стало меньше компаний с удаленкой 10:58
Минфин предложил сократить расходы бюджета по госпрограммам на 1,6 трлн рублей 10:15
СУ СК России по Псковской области/«ВКонтакте»
В Музее Римского-Корсакова сгорело более тысячи экспонатов 9:52
В торговом центре Копенгагена произошла стрельба. Погибли три человека, в том числе россиянин 8:57

Греция возобновила выдачу виз в России

Виктория Шанина
Сегодня в 16:59

Генеральное консульство Греции в Москве возобновило работу визового и гражданского отделов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря греческого посольства в России Деспину Николаиду.

Выдача виз была приостановлена в связи с депортацией греческих дипломатов из России. Визовый и гражданский отделы не работали в общей сложности три дня — с 29 июня по 1 июля.

«Да, возобновил работу. Мы работаем как всегда. У нас была проблема, потому уезжают наши сотрудники. Но сейчас все хорошо», — сказала Николаиду.

В конце июня российская сторона объявила персонами нон грата восемь греческих дипломатов. Их высылка из страны стала ответной мерой на «конфронтационный курс греческих властей в отношении России, включая поставки вооружений и военной техники киевскому режиму и объявление группы российских дипломатов в Греции персонами нон грата».

События недели на afisha.ru
фестиваль
Архстояние-2022: Счастье есть?
комедия
Главная роль
Испанская метакомедия про киношников с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом
джаз
Hot Havana Orchestra
ужасы
Проклятие Артура
Подростки пробираются в дом и натыкаются там на древнее зло
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Развод. Фильм первый
Молодожены пытаются продать ипотечную квартиру и скандалят
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить