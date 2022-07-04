Греция возобновила выдачу виз в России

Генеральное консульство Греции в Москве возобновило работу визового и гражданского отделов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря греческого посольства в России Деспину Николаиду.

Выдача виз была приостановлена в связи с депортацией греческих дипломатов из России. Визовый и гражданский отделы не работали в общей сложности три дня — с 29 июня по 1 июля.

«Да, возобновил работу. Мы работаем как всегда. У нас была проблема, потому уезжают наши сотрудники. Но сейчас все хорошо», — сказала Николаиду.

В конце июня российская сторона объявила персонами нон грата восемь греческих дипломатов. Их высылка из страны стала ответной мерой на «конфронтационный курс греческих властей в отношении России, включая поставки вооружений и военной техники киевскому режиму и объявление группы российских дипломатов в Греции персонами нон грата».