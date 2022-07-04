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Путин не поздравил Байдена с Днем независимости США, в отличие от Лукашенко

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:57

Владимир Путин не поздравил Джо Байдена с Днем независимости США, который отмечается 4 июля. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По его словам, Путин не стал отправлять поздравительную телеграмму, потому что «этот год стал кульминацией недружественной политики в отношении нашей страны со стороны Соединенных Штатов» и это «вряд ли можно считать целесообразным».

Белорусский президент Александр Лукашенко свое поздравление отправил, сообщает ТАСС. Он предложил «забыть про разногласия, которые раскалывают семьи, общества, целые континенты, и объединить усилия с целью поиска выхода из сегодняшней очень тревожной и небезопасной ситуации».

По данным на сайте Кремля, последний раз Путин поздравлял американского лидера с Днем независимости в 2016 году. Тогда у власти в США был Барак Обама.

В прошлом году Путин поздравлял Байдена с Рождеством и Новым годом и даже выражал надежду на «эффективный российско-американский диалог, основанный на взаимном уважении и учете национальных интересов друг друга».

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