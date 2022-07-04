Wink и more.tv объединятся в один видеосервис до конца 2022 года

«Ростелеком» и Национальная Медиа Группа (НМГ) заключили соглашение об объединении Wink и more.tv в один видеосервис для укрепления позиций на рынке производства и дистрибуции контента. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе НМГ.

«Ростелеком» получит 70%, а НМГ — 30% уставного капитала. В пресс-службе подчеркнули, что объединенный бизнес будет работать под брендом Wink.

В настоящее время «Ростелеком» и НМГ планируют провести оценку объединяемых бизнесов и других корпоративных процедур, по итогам которых будут подписаны документы.

Для решения операционных вопросов будущей компании будет создан интеграционный комитет. В него войдут представители обеих сторон, которые определят принципы формирования, бизнес-структуру и систему управления совместного предприятия.

Так, до конца 2022 года планируется поэтапное объединение сервисов, контентных библиотек и клиентских баз, а также создание единого центра компетенций по продюсированию и производству оригинального контента.

«Успешным может быть только союз сильных. „Ростелеком“ является лидером российского рынка интерактивного телевидения, а наш видеосервис Wink входит в тройку крупнейших онлайн-кинотеатров по количеству платящих подписчиков. У нас традиционно самое мощное среди конкурентов предложение телевизионного контента», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.