Хакеры взломали соцсети армии Великобритании и прорекламировали фишинговые сайты

3 июля хакеры взломали твиттер и ютьюб-канал британской армии. Минобороны Великобритании подтвердило взлом и смогло вернуть доступ к аккаунтам вечером того же дня.

The Verge пишет, что злоумышленники изменили имя и обложку ютьюб-канала ведомства, чтобы они указывали на связь с реальной инвестиционной компанией Ark Invest. Они удалили все видео и загрузили старые прямые трансляции с участием бывшего гендиректора Twitter Джека Дорси и Илона Маска на конференции, организованной Ark Invest в прошлом году.

Хакеры призывали поучаствовать в мошеннических криптопроектах. Они вели четыре прямых эфира, некоторые из них собирали тысячи зрителей.