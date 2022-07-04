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Хакеры взломали соцсети армии Великобритании и прорекламировали фишинговые сайты

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:58

3 июля хакеры взломали твиттер и ютьюб-канал британской армии. Минобороны Великобритании подтвердило взлом и смогло вернуть доступ к аккаунтам вечером того же дня.

The Verge пишет, что злоумышленники изменили имя и обложку ютьюб-канала ведомства, чтобы они указывали на связь с реальной инвестиционной компанией Ark Invest. Они удалили все видео и загрузили старые прямые трансляции с участием бывшего гендиректора Twitter Джека Дорси и Илона Маска на конференции, организованной Ark Invest в прошлом году.

Хакеры призывали поучаствовать в мошеннических криптопроектах. Они вели четыре прямых эфира, некоторые из них собирали тысячи зрителей.

© The Verge

В твиттере британского Минобороны мошенники изменили изображение профиля, описание и обложку организации, чтобы создать впечатление, что страница связана с коллекцией The Possessed NFT. Они оставляли ретвиты о раздаче бесплатных NFT, а в закрепленном посте указали ссылку на мошеннический NFT-проект.

© The Verge

Кто стоит за взломом и есть ли пострадавшие от мошенников, неизвестно.

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