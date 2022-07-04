В России заработал центр регистрации ядерных взрывов на планете

С 1 июля к несению круглосуточного дежурства приступили военнослужащие 12-го главного управления Минобороны в сформированном Главном центре геофизического мониторинга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В управлении подчеркнули, что центр позволит регистрировать ядерные взрывы на всей территории Земли и идентифицировать источники геофизических возмущений техногенного характера.

Современные алгоритмы анализа информации и технологии будут в кратчайшее время обрабатывать большие объемы разной информации, регистрируя ядерные взрывы в различных геосферах на всей территории земного шара, а также идентифицировать источники геофизических возмущений техногенного характера.

Открытие Главного центра геофизического мониторинга состоялось 1 июня «в целях укрепления обороноспособности» России.