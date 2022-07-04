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Минфин предложил сократить расходы бюджета по госпрограммам на 1,6 трлн рублей

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:15

Министерство финансов предложило сократить более 1,6 трлн руб. расходов из бюджета по госпрограммам в 2023–2025 годах для «обеспечения сбалансированности» казны. Это затронет 59 из 62 госпрограмм и непрограммных направлений, пишут «Ведомости».

Минфин предложил уменьшить расходы бюджетов госпрограмм и непрограммных направлений в 2023 году на 557 млрд рублей. В 2024 млн траты могут уменьшится на 539 млрд рублей, а в 2025-м — на 534 млрд.

Больше всего расходов планируется снять с государственных программ «Развитие транспортной системы» — 390 млрд рублей за период с 2023 по 2025 год, «Научно-технологическое развитие» (150 млрд за весь период), «Обеспечение обороноспособности страны» (120 млрд за следующие три года).

Представитель министерства заявил, что куратор госпрограммы должен сам определиться, от каких расходов необходимо отказаться, исходя из общей суммы снятых расходов. По его словам, такое решение было принято с целью приоритизации расходов федерального бюджета и концентрации оставшихся средств на наиболее важных направлениях.

Согласно действующему закону о бюджете, Минфин планировал доходы в 2022 году на уровне 25 трлн рублей, в 2023 году — 25,5 трлн, в 2024 году — 25,8 трлн. Расходы — 23,7 трлн, 25,2 трлн и 26,4 трлн рублей соответственно. Таким образом, в 2022 году ожидался профицит бюджета в 1,3 трлн рублей (1% ВВП), в 2023-м — 299 млрд (0,2% ВВП), в 2024-м — дефицит на уровне 523 млрд рублей (0,3% ВВП).

Теперь министерство прогнозирует исполнение федерального бюджета в 2022 году с дефицитом на уровне 1,7 трлн рублей (1,2% ВВП). Доходы должны составить 25,5 трлн рублей, а расходы — 27,2 трлн рублей.

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