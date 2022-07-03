МИД России обвинил Францию в нарушении тайны переговоров Макрона и Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Францию в нарушении конфиденциальности переговоров президентов Эмманюэля Макрона и Владимира Путина. Она стала гостем телепрограммы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», передает ТАСС.

«Оказалось, что пару месяцев назад, когда Макрон звонил президенту России, весь разговор записывала журналистская камера с журналистами, которые сидели и все это снимали», — сказала она.

25 июня издание Letemps опубликовало расшифровку телефонных переговоров Макрона и Путина 20 февраля, за четыре дня до начала российской «спецоперации» на территории Украины.

Во время разговора Путин обвинил украинского президента Владимира Зеленского во лжи при подготовке к выполнению Минских соглашений. Макрон сказал, что их нужно выполнять. Президенты поспорили о праве «сепаратистов» составлять «дорожной карту» о положении Донецкой и Луганской областей, которую в рамках соглашений должны были рассмотреть власти Украины.

«Я не знаю, какой юрист мог тебе сказать, что в суверенном государстве тексты законов составляют сепаратистские группы, а не демократически избранные власти», — сказал Макрон. Путин, в свою очередь, сказал, что правительство Украины пришло к власти в результате переговоров, а не демократическим путем.

Также Макрон предложил провести встречу всех сторон украинского конфликта попросил Путина «успокоить» войска на границе с республикой. Президент России пообещал закончить военные учения вечером 20 февраля, но отметил, что они армия останется на границе, пока ситуация в Донбассе не разрешится. Затем Макрон передал Путину, что глава США Джо Байден готов к встрече в Женеве в ближайшие несколько дней.

Этот разговор показали в документальном фильме о Елисейском дворце «Президент, Европа и война». В нем рассказывается о попытках французского лидера снизить напряженность вокруг Украины.