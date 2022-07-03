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Умер британский режиссер Питер Брук

Виктория Шанина
Сегодня в 13:20

В возрасте 97 лет умер британский театральный и кинорежиссер Питер Брук. Об этом сообщает французское издание Le Monde.

Брук скончался 2 июля в Париже. Режиссер жил во Франции с 1974 года.

«С ним закончилось одно из самых важных театральных приключений второй половины 20-го века, которое сделало театр сказочным инструментом для исследования человека во всех его измерениях посредством легендарных спектаклей», — пишет Le Monde.

Питер Брук родился в 1925 году в Лондоне в семье евреев-эмигрантов из Витебской губернии, его родителей звали Семен и Ида, а советский и российский режиссер Валентин Плучек — его двоюродный брат.

Брук окончил Магдален-колледж Оксфордского университета. Во время учебы он снял фильм «Сентиментальное путешествие» по роману Лоренса Стерна и поставил «Доктора Фаустуса» Кристофера Марло.

Одной из первых громких его работ стал спектакль «Ромео и Джульетта» в 1947 году. Режиссер придерживался концепции «пустого пространства» и убрал большинство декораций со сцены за полчаса до премьеры, что вызвало оживленные споры среди английских критиков.

Среди других его знаменитых театральных работ — спектакль «Братья Карамазовы» в лондонском театре Lyric Theatre, , «Кошка на раскалённой крыше» в Театре Антуана в Париже и «Вишневый сад». Самые известные фильмы Питера Брука: «Король Лир», «Повелитель мух», «Махабхарата», «Трагедия Гамлета».

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