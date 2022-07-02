Мэрия города Иваново запретила местным активистам провести кинопоказ советского фильма «Убить дракона». Об этом сообщает издание «7×7».

По словам юристки Анастасии Руденко, администрация города «не рекомендовала показ этого фильма». Причины запрета не уточняются. Мероприятие планировали провести 1 июля в кинотеатре «Лодзь».

Пьеса Евгения Шварца и фильм Марка Захарова «Убить Дракона» рассказывают о рыцаре Ланцелоте, который попадает город, где власть узурпировал жестокий авторитарный правитель по имени Дракон. Подчиненные тирана одновременно боятся его и восхваляют. Ланцелот решает вступить в схватку с Драконом, но бургомистр его отговаривает, утверждая, что люди не могут жить без диктатора.

Несмотря на отмену кинопоказа, активисты раздадут 10 книг Шварца «Дракон» и 100 новых версий Конституции России.