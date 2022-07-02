Умер актер Джо Теркел, игравший в «Сиянии» и «Бегущем по лезвию»

Cкончался американский актер Джо Теркел. Об этом сообщает Variety.
Ему было 94 года. Причины смерти не раскрываются.
Теркел родился в 1927 году в Нью-Йорке. Начал играть в кино в конце 1940-х. Одна из его самых знаменитых ролей — бармен Ллойд из «Сияния» Стенли Кубрика.
Образ Ллойда впоследствии множество раз воспроизводился в массовой культуре. У Кубрика актер также снимался в «Убийстве» и «Тропах славы».
Кроме того, Теркел известен по роли Элдона Тайрелла, главы производившей человекоподобных репликантов компании Tyrell Corporation в «Бегущем по лезвию» Ридли Скотта. Всего на счету артиста порядка ста киноролей — чаще всего второго плана и эпизодических.
Джо Теркел успел завершить работу над книгой мемуаров «The Misery of Success» (англ. — «Несчастье успеха»). Семья актера намерена издать ее в 2022 году.