Минтранс: за рубежом арестовали уже 77 российских самолетов

По состоянию на 1 июля за рубежом арестовано 77 самолетов российских авиакомпаний. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу Минтранса России Виталия Савельева.

Ранее министр, как он сам напоминает, говорил, что этот показатель составляет 78 самолетов.

«Многие были задержаны по решению лизингодателей, которые на тот момент предъявили претензии, некоторые самолеты не смогли вылететь ввиду резкого закрытия неба европейского, поэтому у нас 78 машин. Сегодня машин 77. Нам одну машину удалось вернуть», — сказал Савельев.

Всего, добавил министр, в российском парке 1278 воздушных судов, из них гражданских — 1158.

«В целом ситуация нормальная… Парк достаточно большой», — заключил Виталий Соловьев.

На фоне российской «спецоперации» на Украине западные страны ввели жесткие санкции против России. В частности, все государства ЕС, Канада, Исландия, Албания и другие закрыли воздушное пространство для судов российских авиакомпаний.

Позже западные страны ввели запрет на поставку новых самолетов в Россию. Производители самолетов потребовали вернуть лайнеры, сданные в лизинг.